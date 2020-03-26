كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: لدينا حاليا 8000 جهاز تهوية و8000 أخرى في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول صحة كبير في بريطانيا، إدوارد أرغار، اليوم الخميس، أن البلاد لديها حاليًا نحو 8 آلاف جهاز تهوية مع 8 آلاف أخرى في انتظار الدخول إلى النظام الصحي في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

وصرح لشبكة "بي بي سي": "هذا يتم طلب 8000 في و8000، وتصنيعها وشحنها، ويجب أن يتم بثها خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين وفي المستقبل اعتمادًا على السرعة التي يمكننا بها تصنيعها وتثبيتها"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال، إن الشركات المصنعة الأخرى استجابت أيضا لنداء عاجل للمصنعين لتزويد الخدمة الصحية الوطنية بأجهزة تهوية إضافية.

يوم الأربعاء، قال صانع المكنسة الكهربائية دايسون، مؤسس الملياردير جيمس دايسون، إن الحكومة طلبت 10000 وحدة من شركته.