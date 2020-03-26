كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان للمواطنين: هدأوا أعصابكم واحتفلوا بكنس المقابر في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت السلطات في تايوان المواطنين بأن "يهدوا أعصابهم" ويحتفلوا بمهرجان كنس المقابر المهم الأسبوع المقبل في منازلهم، قائلة، إنه يجب على الناس البقاء في المنزل قدر الإمكان وتقديم عروضهم عبر الإنترنت، وهي خطوة جديدة في تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وفي حديثه للصحفيين، اليوم الخميس، قال مدير الشؤون المدنية بوزارة الداخلية، لين تشينغ تشي: "هذا العام، إنهم يشجعون كنس المقابر، حيث يقدم الناس عروضهم عبر الإنترنت"، مضيفًا: "إذا كان عليهم الذهاب إلى المقبرة، يجب أن يحدوا أو يباعدوا رحلاتهم"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح "لين"، الذي يقف بجوار صورة كرتونية لشخص جالس في وضع اللوتس في المنزل مع كمبيوتر محمول على طاولة قهوة، أن الحكومات المحلية تقوم بإعداد مواقع ويب للعروض الافتراضية.

وأشار إلى أنه: "إذا كنت ترغب حقًا في مقابلة أسلافك، فيمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت".

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وأردف "لين": "إذا كان عليك الخروج شخصيًا، فتأكد من أنه شخص واحد أو شخصين فقط. ونأمل ألا يذهب الجميع في نفس اليوم."

يعد مهرجان كنس المقابر، أو تشينغمينغ، أحد أهم التواريخ في التقويم القمري التقليدي، حيث يذهب الناس إلى المقابر لتقديم عروض لأجدادهم والتأكد من أن القبور تُرعى بشكل صحيح، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما أنها عطلة نهاية الأسبوع لمدة أربعة أيام في تايوان، حيث يأخذ كثير من الناس التقاليد الدينية على محمل الجد. وذلك يزيد من احتمالات وجود حشود كبيرة في وقت تشجع فيه الحكومة التباعد الاجتماعي.

تطلب بعض المواقع الحكومية المحلية من الناس إدخال تفاصيل الشخص المتوفى لتتبعهم في النظام، وتشجيع الناس على كتابة رسالة أسلافهم.

حافظت تايوان على أعداد المصابن والوفيات من فيروس كورونا منخفضة حتى الآن بالمقارنة مع جيرانها، وخاصة الصين، ليس فقط من خلال النشر المبكر لنظامها الطبي من الدرجة الأولى ولكن أيضًا من خلال استخدام حملة صحة عامة بارعة في كثير من الأحيان عبر الإنترنت.