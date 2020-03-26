مثقفون وفنانون وأدباء مغاربة يطلقون نداء من أجل التكافل في مواجهة جائحة كورونا

تزامنا مع أزمة جائحة كورونا، وتخطي المغرب لعتبة المائتي مصاب بالفيروس، أطلق عدد من الكتاب، والأدباء والفنانين، والمثقفين، نداء يدعو إلى التكافل الاجتماعي، لتجاوز آثار الجائحة.

وقال الموقعون على النداء، ويتجاوز عددهم 40 اسما، إنهم يثمنون الإجراءات، التي اتخذتها السلطات المغربية، لمواجهة انتشار الوباء، والحد من اجتياحه، موجهين الدعوة إلى كل أفراد الشعب المغربي، من أجل الالتزام بكل الاحترازات المقررة في هذا الشأن، خصوصا البقاء ي البيت، كونه الوسيلة الوحيدة، التي في متناول الجميع، لتجنيب البلاد كارثة صحية خطيرة.

ووجه الموقعون على النداء تحية تقدير وتضامن إلى الأطر الطبية، ونساء، ورجال الصحة العامة، والقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والإدارة الترابية، وإلى كل الساهرين على تنفيذ القرارات المتخذة لمقاومة الوباء، معلنين مساهمتهم في التبرعات الموجهة إلى الصندوق المخصص لتدبير وباء كورونا، ومناشدين كل الكتاب، والمفكرين، والمبدعين المغاربة المساهمة في هذا المجهود الوطني، من خلال التبرع للصندوق المحدث لهذه الغاية.

وقال الموقعون على النداء إن خطورة هذه المحنة، التي نجتازها، تدعو إلى استحضار الروح الوطنية، التي وسمت المغاربة، سواء في معركة التحرير، أو في الدفاع عن الوحدة الترابية، أو في الكفاح من أجل الديمقراطية، والحرية، والعدالة، مشددين على أن استحضار هذه الروح الوطنية يقتضي الحرص على الوحدة، والتضامن، واعتبار مقاومة الوباء مسؤولية جماعية، وفردية، وأولوية الأمة بأجمعها للحفاظ على حياة أفرادها، وسلامتهم الصحية.

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وطالب الموقعون على النداء بتوجيه التضامن، والمساندة إلى كل فئات الشعب المغربي، خصوصا تلك التي توجد بفعل الفقر، والهشاشة، والبطالة، والسكن غير اللائق ضمن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس.

لائحة الموقعين على النداء:

أحمد جاريد فنان تشكيلي

أسماء المرابط كاتبة

اسماعيل العلوي باحث

أمينة المريني كاتبة

ثريا ماجدولين شاعرة

حسن نجمي شاعر وروائي

حسان بورقية فنان تشكيلي

رحمة بورقية كاتبة

رقية المصدق كاتبة

سعيد بن سعيد العلوي روائي وباحث

سعيد الشرايبي سينمائي

صلاح الوديع شاعر وكاتب

طالع السعود الاطلسي كاتب

عائشة بلعربي كاتبة

عائشة الحجامي باحثة

عبدالالاه بلقزيز باحث وروائي

عبدالحميد عقار ناقد وباحث

عبدالرحيم الجامعي حقوقي محامي

عبد الرفيع جواهري شاعر

عبد السلام طويل باحث

عب الغني ابو العزم كاتب

عبد الكريم برشيد مسرحي

عبد الكريم جويطي روائي

عبد الله ساعف كاتب وباحث

علي اومليل كاتب وباحث

فتح الله ولعلو كاتب وباحث

فتيحة مرشيد شاعرة وروائية

فريدة بليزيد مخرجة سينمائية

فؤاد بلامين فنان تشكيلي

كمال عبد اللطيف كاتب

مبارك ربيع كاتب

محمد الأشعري شاعر وروائي

محمد برادة ناقد وروائي

محمد بنيس شاعر وباحث

محمد الصديقي حقوقي ومحامي

محمد مالكي باحث

محمد المصطفى القباج كاتب

محمد المعزوز روائي

محمد مفتكر سينمائي

محمد المليحي فنان تشكيلي

محمد الناصري كاتب وباحث

نزهة الشقروني باحثة

نور الدين افاية كاتب

نور الدين الصايل سينمائي وكاتب

وفاء العمراني شاعرة

يوسف فاضل روائي.