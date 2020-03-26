أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن برنتون تارانت، الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيتها 51 شخصا، حين أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أقر ، اليوم الخميس، بذنبه بكل التهم الموجهة إليه.
وقالت الشرطة في بيان لها، إن “الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي، تم عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند”، حيث يحتجز تارانت.
يذكر أن البرلمان النيوزيلندي، كان قد صوت بتعديل قوانين الأسلحة، بعد مرور أقل من شهر على الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا يقر بذنبه بكل التهم الموجهة إليه.. 51 تهمة بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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