طقس الخميس.. أجواء غائمة مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، مع نزول أمطار ضعيفة متفرقة بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل السواحل الوسطى.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، قرب السواحل والمحيط الشمالي مصحوبة بكثل من الضباب، في حين سيبقى الطقس قليل السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي، إلى شمالية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب والماس، وما بين 17 و22 درجة بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 22 و27 درجة بداخل منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.