لتجاوز تداعيات الجائحة..أطباء جهة الشمال يعرضون خدمة الإستشارة النفسية مجانا-وثيقة

أعلنت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بجهة الشمال، بشراكة مع الجمعية المغربية للطب النفسي، عن تطوعها من أجل تقديم الاستشارة النفسية للمواطنين ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الحجر الصحي المفروض على البلاد للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن مجموعة من الأطباء سيقومون بالتطوع لمدة ساعتين يوميا، انطلاقا من الساعة الثانية إلى الرابعة زوالا، من أجل معاينة واستقبال نداءات المواطنين بالجهة.

وخصصت الهيئة الرقم التالي من أجل استقبال مكالمات الراغبين في الاستشارة النفسية:

0639099551

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