نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين يقرّ بقتل 51 شخصا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقر برنتون تارانت الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصًا حين أطلق النار على المصلّين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، اليوم الخميس، بذنبه بكلّ التّهم الموجّهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه، وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلندية.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند" حيث يُحتجز تارانت، الأسترالي المؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض.

وفي 15 آذار/ مارس 2019 أطلق تارانت النار على المصلّين في مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا في أسوأ جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

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وكان تارانت (29 عاماً) نفى في البداية كلّ هذه التّهم الموجّهة إليه، لكنّه غيّر اعترافه خلال جلسة استماع عبر الفيديو.

وردّا على سؤال عن التّهم الموجّهة إليه قال تارانت مخاطبًا قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش "نعم مذنب".

وباعترافه هذا لم تعد هناك حاجة للمحاكمة إذ إنّ مهمّة القاضي باتت منحصرة الآن بتحديد العقوبة التي سينزلها بالمدان.

وقال رئيس المحكمة، القاضي كاميرون ماندير، بعدما دوّن إدانة المتّهم بجميع التّهم إنّ موعد النطق بالحكم على تارانت سيتحدّد لاحقًا، معتبرًا أنّ "الإقرار بالذنب يمثّل خطوة مهمة للغاية نحو بلوغ نهاية هذه المحاكمة الجنائية".