روسيا: 182 إصابة جديدة بكورونا وتعليق الرحلات الدولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت روسيا، اليوم الخمس، 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 840، فيما أعلنت السلطات في عن تعليق كافة الرحلات الدولية اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الجمعة، بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويفرض المرسوم الذي نشر اليوم الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.
وقلصت روسيا حتى الآن بشكل كبير رحلاتها الدولية، ولم تعد تسير سوى رحلات بين العاصمة موسكو وعواصم أخرى تشغلها شركة "إيروفلوت" الروسية الوطنية حصرا.
وسجلت في روسيا بحسب الحصيلة الرسمية 840 إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الأربعاء عن وفاة مريضين يبلغان من العمر 73 و88 عاما، دون أن تشير إلى أن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19، فيما تشير البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العاليمة إلى أن عدد الوفيات في روسيا من جراء الفيروس وصل إلى ثلاث حالات.
ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الذي نشر الخميس، تدابير أخرى أُعلن عنها في الأيام الماضية، لا سيما إغلاق العديد من الأماكن العامة في المناطق الروسية، حيث اتخذ حتى الآن عدد قليل من الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي خطاب نادر للأمة الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسبوع عطلة في البلاد وأرجأ التصويت على تعديل دستوري، من دون أن يصدر حتى الآن حجرًا عامًا.
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