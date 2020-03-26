اعتقالات في القدس وهدم ومصادرة خيام في سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنا واستولت على خيام ومعدات في محافظة طوباس، فيما قام مستوطنون تحطيم 50 شجرة زيتون وكرمة قرب بيت لحم، في الوقت الذي اعتقلت شرطة الاحتلال 9 شبان بالقدس.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت بركسا سكنيا تقدر مساحته بــ70 مترا مربعا، ومضختين لتوليد الكهرباء والمياه.

واستولت قوات الاحتلال على 8 خيام غير مبنية، وخلايا شمسية، و6 مضخات للرش، ووحدات طوب للبناء، كانت مخصصة للمسجد، والعيادة، والمجلس، بحجة البناء في مناطق عسكرية.

وحطم مستوطنون، 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر قرب بيت لحم.

وأفاد مالك الأرض هشام محمد صبيح، بأنه تفاجأ لدى دخوله أرضه، بتحطيم مستوطنين 40 شجرة كرمة و10 أشجار زيتون، تقع في منطقة سهل الرجم، القريبة من مجمع مستوطنة "غوش عصيون " المقامة على أراضي المواطنين.

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وأضاف صبيح، هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، مؤكدا أن المستوطنين يستغلون الحالة العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم منذ الخامس من الشهر الجاري ويقومون بتخريب أراضي المواطنين وأشجارهم ومزروعاتهم.

وقام مستوطنون خلال الأسابيع الماضية بتقطيع المئات من أشجار الزيتون والكرمة في بلدة الخضر، وشقوا طريقا وعبّدوه، ونصبوا بركسات في منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية وادي رحال.

بينما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال تسعة شبان، وأفاد نادي الأسير ا باعتقال شرطة الاحتلال الشابين عمر الفيراوي، وعبد الرحمن البشيتي، من منطقة باب الناظر، وسط مناوشات بين قوات الاحتلال والشبان المتواجدين بالمكان.

وفي القدس القديمة، اعتقلت شرطة الاحتلال: نظام أبو رموز، وحاتم كسواني، وجهاد أبو رموز، خلال تواجدهم في منطقة باب الأسباط.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت أربعة شبان إثناء تواجدهم على مدخل البلدة، وهم: تيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صيامة، وحمادة أديب أبو الحمص.