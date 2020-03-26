لحج.. تضرر منازل مواطن في الحد بيافع جراء قصف حوثي

الخميس 26 مارس 2020

قصفت مليشيا الحوثي قرية في مديرية الحد بلحج جنوبي البلاد عند الحدود الإدارية مع محافظة البيضاء ما ألحق أضراراً بأحد المنازل.



وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا قصفا بقذائف الهاون على بلدة "حصاحص" في مديرية الحد الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمديريات يافع لحج، ما أسفر عن تضرر أجزاء كبيرة من منزل المواطن محسن عبد الحبيب بعدما سقطت القذائف عليه بشكل مباشر.

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يشار إلى أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يشنه الحوثيون على قرى مديرية الحد الواقعة عند الحدود الإدارية مع مديرية الزاهر الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد، بعدما هاجموا قبل حوالي شهر المنطقة ذاتها دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.