اخبار العالم

لحج.. تضرر منازل مواطن في الحد بيافع جراء قصف حوثي

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لحج.. تضرر منازل مواطن في الحد بيافع جراء قصف حوثي والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020

قصفت مليشيا الحوثي قرية في مديرية الحد بلحج جنوبي البلاد عند الحدود الإدارية مع محافظة البيضاء ما ألحق أضراراً بأحد المنازل.

 

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا قصفا بقذائف الهاون على بلدة "حصاحص" في مديرية الحد الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمديريات يافع لحج، ما أسفر عن تضرر أجزاء كبيرة من منزل المواطن محسن عبد الحبيب بعدما سقطت القذائف عليه بشكل مباشر.

Advertisements

 

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يشنه الحوثيون على قرى مديرية الحد الواقعة عند الحدود الإدارية مع مديرية الزاهر الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط البلاد، بعدما هاجموا قبل حوالي شهر المنطقة ذاتها دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحج.. تضرر منازل مواطن في الحد بيافع جراء قصف حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا