لجنة الطوارئ بتعز تتخذ عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 26 مارس 2020

عقدت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان .



وأقرت اللجنة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الإحترازية ومنها نقل وإقامة نقاط الفحص الطبية الى مداخل المحافظة في هيجة العبد والاقروض وجبل حبشي، وآلية تنظيم تنقل المواطنين من وإلى المحافظة والقادمين من خارج الوطن، وتعيين ناطقاً رسمياً للجنة الطوارئ وتنفيذ القرارات الخاصة بإعادة توزيع الاسواق وفرزات المركبات واغلاق صالات الأعراس والإحتفالات والنوادي والحدائق.

وشدد محافظ المحافظة على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتظافر الجهود الرسمية والشعبية وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء والتنسيق مع مكتب الصحة العامة لما فيه توحيد كافة الجهود لخدمة المحافظة.

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مؤكداً على ضرورة توفير الفحوصات المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها وتجهيز مراكز للحجر والعزل الصحي والاستعانة بالمباني العامة وحشد كل الجهود والقدرات لمواجهة الوباء، وكذا تخصيص نسبة من ايرادات المحافظة لمواجهة هذا الوباء القاتل .

من جهته استعرض وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ،مجمل ما تم انجازه في الإجتماعات السابقة من قرارات وإجراءات وما تم تنفيذه منها، مؤكدا على ضرورة ترجمة القرارات على ارض الواقع .

فيما اشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحيم السامعي، الى دور ومهام المكتب والاستعدادات التي اتخذها المكتب ووسائل السلامة والوقاية للعاملين في جهود المكافحة.