شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في شدا بصعدة والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم الخميس، 26/آذار/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف قصفه لمواقع وتجمعات ومعسكرات حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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