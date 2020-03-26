شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طفل في إب ومخاوف من زجه بمحارق الموت الحوثية والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 تتصاعد ظاهرة اختطاف الأطفال واختفاءهم في محافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر محلية بإختفاء وفقدان الفتى "إيهاب أكرم محمد محمد العواضي" في إب منذ أيام. ويأتي هذا في ظل اتساع وزيادة ظاهرة إختفاء الأطفال وظهورهم فيما بعد عقب تحولهم إلى جثث هامدة، بعد أن تكون مليشيا الحوثي قد زجت بهم في محارق الموت الحوثية.

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