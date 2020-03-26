الأمم المتحدة تجدد التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا

الخميس 26 مارس 2020

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وقالت إن هناك آلاف الأشخاص يعيشون ظروفاً سيئة في مرافق الحجر الصحي.



وورد في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) على تويتر أنه "لا توجد أي إصابة مؤكدة بـ كورونا في اليمن".

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ولفتت الأوتشا إلى "مخاوف بشأن آلاف الأشخاص، من ضمنهم مهاجرون، في مرافق الحجر الصحي وفي ظروف سيئة ومزدحمة في مناطق مختلفة في البلاد، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كورونا".

وذكرت المنظمة الأممية إن شركاء العمل الإنساني يقدمون مساعدات منقذة للأرواح للأشخاص في مرافق الحجر الصحي