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شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تعزل العاصمة عن سائر أنحاء البلاد لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مساء الأربعاء عزل هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي أصبحت العاصمة بؤرته الأساسية.
وقالت مارين خلال مؤتمر صحافي إنّ "تحرّكات الدخول والخروج من منطقة العاصمة ستكون محظورة" للأفراد اعتباراً من الجمعة ولغاية 19 أبريل.
وأضافت "لكن مع هذا فإنّ لكلّ شخص الحقّ في العودة إلى دياره".
والمنطقة المشمولة بقرار العزل هي مقاطعة أوسيما التي يقطنها حوالى 1,7 مليون نسمة، أي حوالى ثلث سكان البلاد.
وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذه المقاطعة أكثر من 500 شخص من أصل 880 مصاباً في البلاد بأسرها.
وسجّلت فنلندا حتى اليوم ثلاث وفيات بالفيروس.
وبحسب السلطات، فإنّ عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بكثير وقد يصل إلى 30 ضعف الحصيلة المعلنة، وذلك بسبب اقتصار الفحوصات المخبرية التي تثبت الإصابة بالفيروس على قلّة قليلة من السكّان.
والأسبوع الماضي، أعلنت مارين حالة الطوارئ الأمر الذي سمح لها بإغلاق الحدود أمام غير المقيمين وحظر كل التجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص.
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