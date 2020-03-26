شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ماليزيا اليوم الخميس 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر قفزة يومية ليصل إجمالى الحالات لديها 2031. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23. وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع. ومددت الحكومة أمس الأربعاء القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.

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