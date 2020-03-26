شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد حظر السفر حتى 11 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة العراقية في بيان إنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى 11 أبريل نيسان ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وبدأت السلطات العراقية فرض قيود في 17 مارس آذار حينما حظرت جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة و29 وفاة بالمرض حتى الآن

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