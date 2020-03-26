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العراق يمدد حظر السفر حتى 11 إبريل

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أعلنت الحكومة العراقية في بيان إنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى 11 أبريل نيسان ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس .

وبدأت السلطات العراقية فرض قيود في 17 مارس آذار حينما حظرت جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة و29 وفاة بالمرض حتى الآن

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