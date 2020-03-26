شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 من موظفي القصر.. نتائج فحوص ملك وملكة ماليزيا " سلبية " والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت "وكالة الانباء الوطنية" الماليزية (برناما) عن شمس الدين قوله: "تم إخطارنا بأن هناك سبعة من موظفي القصر الوطني كانت نتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا إيجابية".
من ناحية أخرى، أوضح أن الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، والملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية، قد خضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، حيث جاءت نتائج تحاليلهما سلبية.
وقال إن الملك والملكة يُخضعان حاليا للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي بدأت أمس ومن المقرر أن تستمر لمدة 14 يوما.
وكان عدد الاصابات بالمرض التي تم تسجيلها في البلاد حتى أمس الاربعاء قد بلغ 1800 حالة و21 حالة وفاة.
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