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يعزل نفسه فى اسكتلندا .. الأمير تشارلز لم يتخط الآخرين فى الفحص

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قالت بريطانيا اليوم الخميس إن الأمير تشارلز ولي العهد لم يتخط الآخرين للخضوع لفحص فيروس وإنما كانت حالته والأعراض التي ظهرت عليه مطابقة لمعايير الفحص.

وأعلن كلارنس هاوس، مقر إقامة الأمير تشارلز، هذا الأسبوع أن ولي العهد البريطاني مصاب بكورونا لكنه في صحة جيدة ويعزل نفسه حاليا في اسكتلندا ويعاني من أعراض بسيطة.

وردا على سؤال عن سبب إجراء فحص لتشارلز فيما لم يحدث ذلك لملايين العاملين في القطاع الطبي قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة "على حسب ما فهمت السبب هو أن الأعراض التي ظهرت عليه وحالته كانت مطابقة للمعايير".

وأضاف لمحطة سكاي نيوز "أمير ويلز لم يتخط الآخرين".

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