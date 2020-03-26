شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وفاة و 103 إصابات جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبذلك يصل الإجمالي إلى 893 حالة. وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 78 في حين تعافى 35 شخصا من الفيروس.

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