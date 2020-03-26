الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل لصاحب صيرفة في بغداد

كشفت وزارة الداخلية، الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل لصاحب صيرفة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مكتب الحبيبية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمة مع شريكها لقيامهما بقتل احد أصحاب محال الصيرفة شرق العاصمة".

Advertisements

واضافت ان "المجنى عليه قام باقراض المتهمة مبلغ من المال ثم بدأ يساومها فما كان منها الا ان استعانت سرا باحد الاشخاص والذهاب الى دار الضحية وقامت بطعنه في ظهره بواسطة الة سكين حادة بعد ربطه بالحبل".

وتابعت انه "بعد عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي وتم اجراء التحقيق الاصولي وبعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا بجريمة القتل"، لافتة الى انه "تم اجراء كشف الدلالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".