عبد المهدي يوجه الحشد بالاستعداد لموسم السيول

وقال الكوفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهندسة العسكرية خاصة وهيئة الحشد الشعبي عامة وفي جميع المحافظات على اتم الجهوزية للتصدي في حال اجتاحت السيول الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "الحشد ينسق مع وزارة النفط بهذا الصدد لحماية الحقول النفطية في المحافظات الجنوبية خصوصاً"، مبيناً أن "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي ساهمت بشكل كبير بمكافحة السيول التي اجتاحت الموصل قبل ايام".

