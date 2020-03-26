حملات تعفير في مناطق متفرقة من بغداد 'صور'

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اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن تنفيذ حملات تعفير في مناطق متفرقة من بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بلدية الرصافة قامت بحملة لتعفير منطقة باب المعظم ومحيط مدينة الطب والمعهد الطبي بالإضافة الى قيام ملاكاتها في بلدية بغداد الجديدة بحملة لتعفير شارع 77 احد ابرز شوارع قاطع بلدية بغداد الجديدة".
واضافت ان "قسم المعامل البلدي قام هو الآخر بحملة لتعفير عدد من ازقة حي النصر الثانية شرق بغداد بالإضافة الى حملة توعية وتثقيف في كيفية الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
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