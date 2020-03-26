وفاة 30 من موظفي البنوك الإيرانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا

أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بأن 30 شخصا من موظفي البنوك الإيرانية توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أدائهم عملهم. وكانت وزارة الصحية الإيرانية أفادت، اليوم الخميس، بتسجيل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234"، لافتة إلى "ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 10457".

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