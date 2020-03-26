عمليات بغداد: الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية غير مشمولة بالحظر

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية المراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية، غير مشمولة بالحظر الوقائي".

وأضافت القيادة في بيانها، أنها "تهيب بالمواطنين بأخذ الكميات الكافية لهم طيلة فترة الحظر لتجنب الاختلاط وتقليل الحركة إلى أقل قدر ممكن".



وقرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال إلى الـ11 من شهر نيسان المقبل.