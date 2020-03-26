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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. شفاء 6 حالات جديدة من كورونا في الكويت والإجمالي يرتفع إلى 49 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهم 3 مواطنين و3 مواطنات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.
أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وقالت إن هناك آلاف الأشخاص يعيشون ظروفاً سيئة في مرافق الحجر الصحي.
وورد في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) على تويتر أنه "لا توجد أي إصابة مؤكدة بـ كورونا في اليمن".
ولفتت الأوتشا إلى "مخاوف بشأن آلاف الأشخاص، من ضمنهم مهاجرون، في مرافق الحجر الصحي وفي ظروف سيئة ومزدحمة في مناطق مختلفة في البلاد، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كورونا".
وذكرت المنظمة الأممية إن شركاء العمل الإنساني يقدمون مساعدات منقذة للأرواح للأشخاص في مرافق الحجر الصحي.
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