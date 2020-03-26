إيران تقرر تشديد إجراءات مواجهة كورونا خشية "موجة ثانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شددت السلطات الإيرانية، الخميس، الإجراءات الوقائية خشية موجة ثانية من فيروس كورونا.



ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات حظر التنقل بين عدة مدن وتمديد إغلاق المدارس والجامعات.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده تتأهب لموجة ثانية من فيروس كورونا (كوفيد 19) بحزمة تدابير صعبة.

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ودعا روحاني مواطنيه إلى الاستعداد لهذا الأمر بداية من الخميس.

وبين روحاني، خلال اجتماع حكومي عقد بالعاصمة طهران، أن هذه التدابير الصعبة والجديدة اعتمدت داخل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

ولم تفرض السلطات الإيرانية حجرا صحيا كاملا على الرغم من شيوع المرض بأغلب أقاليم البلاد، واكتفت ببث نصائح للسكان بالبقاء في المنازل احترازيا.

وأشار حسن روحاني إلى أن هناك ما وصفها بخطة صعبة تمتد لأسبوعين سيُجرى تنفيذها بحلول 4 أبريل/نيسان المقبل، وفق قوله