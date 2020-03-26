عقوبة الاعدام تنتظر وافدا لتعمده نشر فيروس كورونا في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت السلطات السعودية أن الوافد الذي ضُبط قبل أيام بعد قيامه بالبصق على عربات التسوق في مركز تجاري سيواجه تهماً تصل عقوبتها إلى إلإعدام؛ بسبب تعمده نشر فيروس كورونا في المملكة.



وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن بيان للنيابة العامة، الأربعاء، أنها باشرت "إجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوُّق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة، وتم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بحقوقه النظامية كافة".

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وأضاف البيان أن "ما قام به (الوافد) يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجناية عمداً على حرمات الأنفس، والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع، وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيراً دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض".

وتسببت الحادثة بهلع إثر وقوعها يوم الجمعة الماضي في المدينة، بعدما تبين أن الوافد مصاب بفيروس كورونا المستجد، وبدأت السلطات المسؤولة بحصر المخالطين له، وحث كل من زار مركز التسوق مساء ذلك اليوم بالتوجه لأقرب مركز صحي لإجراء فحوصات.

وعمدت السلطات المحلية في المدينة إلى إغلاق السوق التجارية عقب تلقيها بلاغاً ببصق الوافد على عربات التسوق، حيث قُبض عليه برفقة ثلاثة وافدين آخرين، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا الجديد ويتم حصر 50 عاملاً مخالطاً له