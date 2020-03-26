شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. هيئة الطيران المدني الروسية تعلن تعليق كافة الرحلات بدءاً من يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".



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