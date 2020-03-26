وزارة المال: تسديد جميع مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة التي وردت

اعلنت ​وزارة المالية​ أنه تم تسديد جميع مستحقات ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة التي وردت إليها. وكانت الأزمة المالية في البلاد قد تسببت بنقص في الدولار، ما قيّد قدرة مستوردي اللوازم الطبية على استيراد اللوازم الطبية الضرورية مثل الكمّامات، والقفازات، وغيرها من معدّات الوقاية، بالإضافة إلى أجهزة التنفس وقطع الغيار. لم تسدّد الحكومة مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصّة، بما فيها تلك المتوجّبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية. مما عرقل ذلك قدرتها على شراء اللوازم الطبية، وتوظيف عاملين إضافيّين للتخفيف من العبء على الطاقم التمريضي المُرهَق، وتأمين معدّات ضرورية للوقاية.

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