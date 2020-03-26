مجلس الوزراء العراقي قرر تمديد حظر التجول إلى 11 نيسان للحد من انتشار كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان، أنّه "تقرّر تمديد حظر التجول في العراق إلى 11 نيسان المقبل".
وكان من المقرّر أن ينتهي حظر التجول في البلاد يوم الأحد المقبل المصادف 29 آذار، كإجراء وقائي للحدّ من انتشار وباء "كورونا"، إلّا أنّ مطالبات وُجّهت للحكومة بضرورة تمديد الحظر خشية من تحوّل العراق إلى بؤرة للوباء.
وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حالة "الإنذار القصوى" في المحافظة، في إجراء جديد لمنع تفشّي "كورورنا"، مشدّدًا على أنّ "القوات الامنية ستبدأ بمحاسبة كلّ من يخرق حظر التجول".
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