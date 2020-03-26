سفينة حربية أميركية تعبر مضيق تايوان في ظل توتر مع الصين حول كورونا

عبرت سفينة حربية أميركية مضيق ​تايوان​ وسط خلافات بين بكين على خلفية ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي تغريدة على حسابه على ​تويتر​، أعلن أسطول ​المحيط الهادئ​ الأميركي أن مدمرة ​الصواريخ​ الموجهة "يو أس أس ماك كامبيل" قد عبرت المضيق في وقت سابق من اليوم.

وقال وزير الدفاع التايواني أن ​السفينة​ كانت تقوم بـ"مهمة روتينية" عند عبورها المضيق الذي يفصل تايوان عن البر ​الصين​ي.

يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات الصينية الأميركية توتراً متزايداً، ومع مواصلة بكين خرق الحدود التايوانية بالطائرات الحربية و​السفن​.

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وتبادلت ​الولايات المتحدة​ والصين التهم بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد، فيما وصف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".

كما زعم مسؤولون صينيون أن الولايات المتحدة هي من أدخلت الفيروس إلى الصين.

ويشكل مضيق تايوان ممراً رئيسياً للقوات البحرية العالمية، غير أن الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها ترى في أي عبور من المضيق خرقاً لسيادتها.



