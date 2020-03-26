الصحة الكويتية: تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصبح الإجمالي 208 حالات

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند "تسجيل 13 حالة جديدة مؤكّدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجّلة في الكويت حتّى الآن إلى 208 حالات".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات تتوزّع على خمس حالات مرتبطة بالسفر (منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى السعودية واثنتان مرتبطتان بالسفر إلى مصر وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا)، وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيّين، وهناك حالة واحد لمواطن كويتي وهي قيد التقصيّ الوبائي"، مبيّنًا أنّ "الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة".
ولفت السند إلى أنّ "عدد الحالات الّتي تتلقّى الرعاية الصحيّة والطبيّة أصبح 159، بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 49، عقب إعلان وزير الصحة باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء ست حالات مصابة بالفيروس".
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