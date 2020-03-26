تسجيل أكثر من 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العاصمة اليابانية طوكيو

كشفت وكالات أنباء يابانيّة، أنّ "العاصمة ​اليابان​ية ​طوكيو​ أعلنت تسجيل أكثر من 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قد عقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، مؤتمرًا صحفيًّا طارئًا في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات، وطالبت السكان بتجنّب الخروج إلّا للضرورة حتّى 12 نيسان المقبل.

وقد أصبحت المدينة مركز تفشّي الفيروس في اليابان، بعد أن سجّلت أكثر من 250 حالة إصابة. مع التذكير أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان قد أعلن سابقًا تأجيل الألعاب الأولمبية إلى صيف عام 2021 كحدّ أقصى.