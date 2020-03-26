كشفت وكالات أنباء يابانيّة، أنّ "العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت تسجيل أكثر من 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، لليوم الثاني على التوالي.
وكانت قد عقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، مؤتمرًا صحفيًّا طارئًا في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات، وطالبت السكان بتجنّب الخروج إلّا للضرورة حتّى 12 نيسان المقبل.
وقد أصبحت المدينة مركز تفشّي الفيروس في اليابان، بعد أن سجّلت أكثر من 250 حالة إصابة. مع التذكير أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان قد أعلن سابقًا تأجيل الألعاب الأولمبية إلى صيف عام 2021 كحدّ أقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العاصمة اليابانية طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.