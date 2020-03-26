إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في ألمانيا إلى 198 والإصابات إلى 36508

أظهرت إحصائيّات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ​ألمانيا​، أنّ "عدد الإصابات المؤكّدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع إلى 36508، فيما توفي 198 شخصًا بسبب الفيروس".

وأوضحت البيانات "ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنةً بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة".

وكان قد تبنّى البرلمان الألماني الأربعاء خطّة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو، ستسمح للبلاد بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ. وستُحال مجموعة التدابير غير المسبوقة حاليًّا إلى المجلس الاتحادي الألماني الّذي يمثّل المقاطعات. وتشمل الإجراءات "صندوقًا للاستقرار الاقتصادي" يقدّم 400 مليار يورو كضمانات لديون الشركات، ومئة مليار للقروض واستثمارات الأسهم في الشركات ومئة مليار لدعم مصرف الاستثمار العام.