لاريجاني: وزارة الصحة الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم بمكافحة كورونا

ركّز رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​، على "أنّنا شهدنا أنّ العديد من الدول الأوروبية المهمّة الّتي تتمتّع بإمكانيّات وصناعات متطوّرة وتقدّم علمي هائل، باتت تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في مكافحة فيروس "كورونا"، كما أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعاني من الوضع نفسه، إلّا أنّهم لا يعترفون بذلك".

وأكّد في كلمة له خلال مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري الإيراني في البلاد لمكافحة "كورونا"، أنّ "وزارة الصحة الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة الفيروس"، لافتًا إلى أنّ "أحد الإجراءات القيمة لحرس الثورة هو التعاون مع وزارة الصحة، وتوفير إمكانيّة فحص وفرز الإصابات، الأمر الّذي نادرًا ما شهدنا مثيله في أي مكان بالعالم".