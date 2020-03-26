المجلس الاعلى للدفاع ملتئم برئاسة الرئيس عون في بعبدا

التأم ​المجلس الاعلى للدفاع​ في ​القصر الجمهوري​ – ​بعبدا​، في تمام ​الساعة​ العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحضور الاعضاء الحكميين وهم: رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، كما حضر الاجتماع وزراء: الاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، ​العدل​ ​ماري كلود نجم​.

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كما دعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، مستشار ​وزارة الدفاع الوطني​ الوزير السابق ​ناجي البستاني​، مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، مدير عام ​رئاسة الجمهورية​ ​انطوان شقير​، مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​، مدير عام قوى الامن ​اللواء عماد عثمان​، مدير عام ​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد ​بول مطر​، مفوض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، مدير المخابرات في ​الجيش اللبناني​ العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس ​فرع المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ العميد خالد حمود، مساعد مدير عام امن الدولة العميد ​سمير سنان​.

ويبحث المجلس في التطورات المرتبطة بفيروس كورنا ونتائج الاجراءات المتخذة وما يجب اتخاذه من اجراءات اضافية في مواجهة انتشار الفيروس.

وسبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات والاوضاع العامة.