المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء للحكومة لتمديد التعبئة العامة الى 12 نيسان

اشار امين عام ​المجلس الاعلى للدفاع​ ​اللواء​ الركن محمود الاسمر خلال تلاوته مقررات اجتماع المجلس في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​، الى ان ​الرئيس عون​ قدم عرضا موجزا للتدابير الوقائية من ​فيروس كورونا​، وشدد على التمييز بين التعبئة العامة والطوارئ، ثم عرض رئيس ​الحكومة​ حسان دياب ضرورة الوصول الى درجة عالية من الالتزام، واطلع الحاضرين بضرورة تمديد التعبئة العامة لغاية 12 نيسان 2020.

وقد عرض ​وزير الصحة​ الوضع الصحي، وشدد على ضبط بقاء الاهالي في المنازل. كما عرض وزير الخارجية معاناة المغتربين في الخارج.

وبعد المداولة والاستماع الى وزراء المختصين وقادة ​الاجهزة الامنية​، وفي اطار مواجهة خطر كورونا في التعبئة العامة، قرر المجلس رفع انهاء الى ​مجلس الوزراء​ لتمديد التعبئة العامة حتى ​الساعة​ 24 من يوم الاحد في 12 نيسان 2020، والتأكيد على تفعيل الاجراءات في مواجهة كورونا، مع تشدد ردعي من الاجهزة كافة في ردع المخالفات.

كما رفع توصية الى مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج.