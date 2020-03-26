اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد توقيع وزيري المالية والداخلية و​البلديات​ على قرار توزيع مستحقات البلديات واتحاداتها، المطلوب الإسراع في تنفيذ القرار لتقوم البلديات بواجباتها بتقديم ​المساعدات الغذائية​ والصحية على المواطنين الذين هم بحاجة ماسة في هذه الظروف الصعبة التي تركت اثارها على شرائح واسعة من اهلنا وعلى مساحة الوطن، وأصبح من الضروري إيصال المساعدات اليوم قبل الغد ونلفت انتباه المعنيين بملف المساعدات ان بعض القرى والبلدات لا بلديات لها ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للحظها وان لا تكون هناك معايير مزدوجة في التعاطي بهذا الملف الإنساني الوطني".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نلفت انتباه المعنيين بملف المساعدات ان بعض القرى والبلدات لا بلديات لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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