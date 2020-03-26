المشرفية عرض مع المحافظين خطّة الطوارئ الإجتماعية في السراي الحكومي

ترأس وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور رمزي المشرفية في السراي الحكومي إجتماعاً للمحافظين حضره: محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ عكّار عماد اللبكي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين في السراي ووزارة الشؤون.
وعرض المشرفية معهم خطّة الطوارئ الإجتماعية في ظلّ المستجدات الصحّية التي تمرّ فيها البلاد، وتم مناقشة آلية التنفيذ بما يتعلّق بتوزيع المساعدات الإجتماعية التي أقرّتها الحكومة للعائلات المحتاجة، وخاصة في طريقة تجميع البيانات للمواطنين المستفيدين منها، وذلك من خلال البلديات بالتعاون والتنسيق مع المخاتير.
وتطرّق المجتمعون إلى عدم تعاقد منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مع أيّ مستشفى حتى اليوم لمعالجة النازحين في حال إصابتهم بفيروس كورونا، وجرى البحث في أوضاع المخيمات في المناطق كافة.
وأعرب المحافظون عن شكرهم للوزير كونه أوّل وزير للشؤون يطلب الإجتماع بهم ومناقشتهم في المسائل الإجتماعية.
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