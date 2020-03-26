المشرفية عرض مع المحافظين خطّة الطوارئ الإجتماعية في السراي الحكومي

ترأس وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور ​رمزي المشرفية​ في ​السراي الحكومي​ إجتماعاً لل​محافظ​ين حضره: محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​، محافظ جبل ​لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​، محافظ لبنان الجنوبي ​منصور ضو​، محافظ لبنان الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​، محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة، محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ ومحافظ عكّار ​عماد اللبكي​، بالإضافة إلى عدد من المستشارين في السراي و​وزارة​ الشؤون.

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وعرض المشرفية معهم خطّة الطوارئ الإجتماعية في ظلّ المستجدات الصحّية التي تمرّ فيها البلاد، وتم مناقشة آلية التنفيذ بما يتعلّق بتوزيع المساعدات الإجتماعية التي أقرّتها ​الحكومة​ للعائلات المحتاجة، وخاصة في طريقة تجميع البيانات للمواطنين المستفيدين منها، وذلك من خلال ​البلديات​ بالتعاون والتنسيق مع ​المخاتير​.

وتطرّق المجتمعون إلى عدم تعاقد منظمة ​الامم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR مع أيّ ​مستشفى​ حتى اليوم لمعالجة ​النازحين​ في حال إصابتهم ب​فيروس كورونا​، وجرى البحث في أوضاع ​المخيمات​ في المناطق كافة.

وأعرب المحافظون عن شكرهم للوزير كونه أوّل وزير للشؤون يطلب الإجتماع بهم ومناقشتهم في المسائل الإجتماعية.