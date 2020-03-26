الحجار: معالجة الحكومة للأزمة الإقتصادية عشوائية والمطلوب خطة إنقاذية كاملة

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى أنّ "للأسف، بمعالجة الأزمة الإقتصادية الخطيرة الّتي فاقمها وباء "​كورونا​"، لا تزال مقاربة ​الحكومة​ تعيسة. يوم يتكلّمون بالـ"كابيتال كونترول"، ويوم بوقف دفع السندات، وغدًا لا نعرف بماذا سيتكلّمون؛ هذه معالجة عشوائيّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب خطّة إنقاذيّة كاملة سَبق ووعدت بها الحكومة، و"عالوعد يا كمون". المعالجة يجب أن تكون شاملة وليس جزئيّة".