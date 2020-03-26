اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​البنك الدولي​ و​صندوق النقد​ أصدرا بيانا طالبا فيه الدول المقرضة للدول الفقيرة أن تعلق إستيفاء ديونها لمساعدتها على مواجهة أزمة كورونا وأن تكلفهم بتقديم حزمة ​مساعدات​ لها. حكومتنا كانت أصلا بحاجة لتمويل منهم قبل ​الكورونا​ وإذا تأخرت اكثر لن يبقى لها غير الفتات. ما بقى تأخذو وقتكم!".

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كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: حكومتنا قبل كورونا كانت بحاجة لتمويل من الدول المقرضة ما بقى تأخذو وقتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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