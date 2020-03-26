مجلس البحوث العلمية أطلق إعلانا عاجلا لدعم مشاريع طبية وتقنية لمكافحة فيروس كورونا

أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية "إعلانا عاجلا FLASH CALL لتقديم دعم مالي لمشاريع ومبادرات طبية وتقنية فعالة، من شأنها أن تعطي نتائج عملية لمجابهة التحديات الاستشفائية الراهنة، وتمكين ​القطاع الصحي​ في ​لبنان​ من الإستفادة المباشرة من نواتجها".

وأ وضح في بيان اليوم، أن الإعلان جاء "نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) COVID-19 في لبنان وعدم تمكن نظام الرعاية الصحية في لبنان من تلبية متطلبات المرحلة الحرجة على الصعد الإستشفائية والعلاجية والتقنية، وفي الظروف الإستثنائية والضاغطة التي تتطلب أقصى درجات التعاون وتحفيز ​الكفاءات​ والخبرات المتوفرة، لتقديم حلول عملية وسريعة من شأنها تخفيف المعاناة والتعامل بجدية واحترافية مع الوباء والحد من آثاره على ​الصحة العامة​ والمجتمع، بتوجيهات من دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​".

تضمن "الإعلان العاجل" التعليمات الواجب إتباعها للحصول على الدعم، والمحاور العلمية والتقنية التي يعتبرها المجلس أولوية في إختيار المشاريع والمبادرات التقنية، لافتا الى أنه "تم تحديدها بناء على اقتراحات تقدمت بها مجموعة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي بهدف مجابهة الوباء وتلبية الحاجات الملحة وسد النقص الحاصل في العديد من الجوانب الطبية والعلاجية المرتبطة بانتشار الوباء في لبنان، والتخطيط للتحديات التي يفرضها راهنا وفي ​المستقبل​ القريب".

وتوجه الإعلان إلى "كل الباحثين والمهندسين والأطباء والخبراء المعنيين بمختلف المحاور التي تفرضها أزمة الوباء الحالية، لتقديم المشاريع الممكن تنفيذها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ووضع نتائجها بتصرف المؤسسات الصحية العامة والخاصة، دون إبطاء".

وطلب تقديم المشاريع عبر البريد الالكتروني: [email protected] اعتباراً من 24 آذار ولغاية 22 نيسان 2020، وفقا للمستندات المتوفرة على موقع المجلس الالكتروني والرابط التالي: https://tinyurl.com/tnyen6u أو http://www.cnrs.edu.lb".