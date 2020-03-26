ريفي نوه بمبادرة افرام: عمل رائد يضيء شمعة وسط الظلام

اشار الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "مبادرة النائب ​نعمة افرام​ بتصنيع جهاز أوكسيجين للتنفس لتلبية حاجة مرضى ​كورونا​، عمل رائد وإنساني يضيء شمعة وسط الظلام. ​اللبنانيون​ قادرون على تفعيل قطاعات الإنتاج وبناء إقتصاد متين. رحم الله الوزير جورج افرام الذي كان ينوي تأمين ​الكهرباء​ 24 على 24 ساعة. مين خلف ما مات". إضغط للمزيد

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