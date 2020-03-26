قراران اتهاميان للقاضي صوان بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​ اليوم قرارين إتهاميين بجرائم إرهابية أحال بموجبها 15 متهما أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

اتهم في القرار الأول السوري أحمد خالد الرفاعي وعشرة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "​جبهة النصرة​" ثم الى "​تنظيم داعش​" في ​عرسال​ والقتال في ​سوريا​ سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ و 5 و6 من قانون 1958 و 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني،اتهم القاضي صوان السوري مدحت ممدوح خشفة وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "لواء شهداءالإسلام" والقتال ضد ​الجيش​ العربي السوري وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه.