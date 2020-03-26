شريم: التلاحم والتضامن والوحدة بين الوزراء عناوين المرحلة والسبيل الأمثل لمواجهة كورونا

أكّدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "التلاحم والتضامن والوحدة الواضحة بين جميع الوزراء عناوين المرحلة، والسبيل الأمثل لمواجهة "​كورونا​" والتحديات الكبيرة الّتي تواجهنا. سنبقى جميعنا يدًا واحدة في خدمة وطننا".

وأرفقت التصريح بوَسمَي: "بتضامننا ننجح" و"معًا نواجه التحديات".