شريم: التلاحم والتضامن والوحدة بين الوزراء عناوين المرحلة والسبيل الأمثل لمواجهة كورونا

أكّدت وزيرة المهجرين غادة شريم، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "التلاحم والتضامن والوحدة الواضحة بين جميع الوزراء عناوين المرحلة، والسبيل الأمثل لمواجهة "كورونا" والتحديات الكبيرة الّتي تواجهنا. سنبقى جميعنا يدًا واحدة في خدمة وطننا".
وأرفقت التصريح بوَسمَي: "بتضامننا ننجح" و"معًا نواجه التحديات".
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