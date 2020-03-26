نفّذ موظّفو "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" وقفةً احتجاجيّةً أمام مدخل المستشفى، بسبب التراجع عن الوعود من قِبل الإدارة وعدم البدء بمنحهم حقوقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة إحتجاجية لموظفي مستشفى بيروت الحكومي بسبب عدم البدء بمنحهم حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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