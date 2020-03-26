وقفة إحتجاجية لموظفي مستشفى بيروت الحكومي بسبب عدم البدء بمنحهم حقوقهم

نفّذ موظّفو "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​" وقفةً احتجاجيّةً أمام مدخل المستشفى، بسبب التراجع عن الوعود من قِبل الإدارة وعدم البدء بمنحهم حقوقهم.

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