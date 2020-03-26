سفير لبنان في سلطنة عمان: الجالية تتبرع بـ170 ألف دولار لدعم لبنان

أعلن سفير ​لبنان​ في ​سلطنة عمان​ البير سماحه أنه بمبادرة من ​السفارة​ تم تأمين مبلغ 170 الف ​دولار​ أميركي تبرعات من الجالية لدعم لبنان في مواجهة ​فيروس كورونا​، حولت مباشرة من المتبرعين إلى حسابات ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي و​الصليب الأحمر​ و​مستشفيات​ أخرى في مناطق اختارها المتبرعون.

وأوضح في بيان، أنه "كان لهذه الخطوة أثر طيب، إذ أثبتت الجالية تضامنها واندفاعها لمساندة وطنها الأم في أوقات الشدة". وأضاف: "إن السفارة تتواصل بشكل مستمر مع اللبنانيين في السلطنة وتتابع أوضاعهم وتزودهم الإرشادات الوقائية اللازمة، وقد وضعت بتصرفهم، منذ بداية ​الأزمة​، خطاً ساخناً لأي طارئ".