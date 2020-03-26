المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات:الف شكر للمتبرعين عبر الفا وتاتش

اعلن المكتب الاعلامي لوزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ في تصريح له، ان "اللبنانيين اثبتوا مرة اخرى انهم يدا واحدة في مواجهة أصعب التحديات. فخلال أسبوع بلغ عدد الرسائل الى الرقم 1122 عبر الفا وتاتش 64,909 رسالة، وحصيلة المبلغ الذي تم جمعه لصالح صندوق لجنة متابعةالتدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ المعينة من قبل ​مجلس الوزراء​ هو: ل. ل. 97,401,720 ، الف شكر لكل من تبرع، نعم بتضامننا ننجح".

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