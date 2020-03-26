بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والوزراء، وذلك عقب انتهاء جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا. وعلى جدول أعمال مجلس الوزراء 5 نقاط هي: 1- إستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي. 2- لإستكمال البحث في الأوضاع الإقتصادية والغجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة. Advertisements 3- البحث في تمديد فترة التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا. 4- تحديد كلفة كشف وعلاج المصابين بكورونا. 5- تعيينات مختلفة: نواب حاكم مصرف لبنان، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، أعضاء هيئة الأسواق المالية، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

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